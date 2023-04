Wordt Prins Boudewijnlaan straks zone 50 met slechts één rijstrook? “Verkeersveiligheid primeert altíjd”

Value Trading weer aan de slag: “We smelten en analyseren dagelijks maximaal 20 kilogram goud en andere edelmeta­len”

Value Trading, de goudraffinaderij in de stationsbuurt die eind 2022 haar activiteiten moest stilleggen, kan weer aan de slag. Dat gebeurt wel op beperkte wijze: dagelijks kan er hooguit 20 kilo aan edelmetalen worden geanalyseerd en gesmolten. “Daarvoor is enkel een melding nodig, geen omgevingsvergunning. Er is geen gezondheidsrisico”, zegt woordvoerder Frederik Picard.