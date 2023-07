Woningprijzen licht gezakt in Edegem

Oekraïense oorlogs­vluch­te­lin­ge treedt naar buiten met haar schilderij­en

Svitlana Tefledjouk (39) belandde vorig jaar in Boom, nadat ze de oorlog in Oekraïne ontvluchtte. Haar gevoelens over de gruwel in haar geboorteland en het afscheid van haar familie verwerkt ze in indrukwekkende abstracte schilderijen die ze nu tentoonstelt in Antwerpen.