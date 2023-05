WEER. Vanochtend kans op redelijk helder weer in Edegem

Apparte­ment in Opstal onbewoon­baar na keuken­brand

De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een brand aan de Opstal in Edegem. Het ging om een vuur dat per ongeluk ontstaan was in de keuken van een appartement. Twee mensen moesten kort naar het ziekenhuis ter controle, maar niemand raakte zwaargewond.