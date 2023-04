WEER. Vanochtend kans op bewolking in Edegem

Onderzoek UAntwerpen toont aan: “Reynaert was instant succes, ook bij monniken”

‘Van den vos Reynaerde’, het befaamde dierenepos waarin een sluwe vos de andere dieren in het rijk in de luren legt, raakte al snel na zijn ontstaan rond 1260 buiten het graafschap Vlaanderen bekend, ook in kringen van geestelijken. Dat concludeert onderzoek van de UAntwerpen, na een verrassende vondst in een archief in Leuven.