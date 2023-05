WEER. Vanochtend bewolkt weer in Edegem

27 jaar na ‘held’ Gaston Berghmans: ‘Dancing Dimi’ ontvangt Merksemse ereprijs Grote Stroboer

Topdarter Dimitri Van den Bergh (28) mag dit jaar dé ereprijs van ‘zijn’ district Merksem in ontvangst nemen: de Grote Stroboer 2023. En zo doet ‘Dancing Dimi’ het kunstje van een van zijn grote helden over: in 1996 sleepte komiek Gaston Berghmans de prijs in de wacht. “Ik ben een trotse Merksemnaar. Deze prijs schat ik dan erg ook hoog in.”