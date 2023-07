WEER. Stevige buien met fors onweer in Edegem vandaag

Verkeersinfo Ruim anderhalf uur file vanaf Antwerpen-Noord op E19 door ongeval ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor

Er is een ongeval gebeurd op de E19 ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor richting Nederland. Al het verkeer moet over de linkerrijstrook. Het is momenteel meer dan anderhalf uur aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord.