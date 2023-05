WEER. Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend in Edegem

Hechte buurti­deeën kunnen 3.000 euro opleveren

Vandaag, 26 mei, is het Burendag. In Antwerpen - maar ook in andere Vlaamse steden - zetten abdijbier Affligem en het sociale buurtnetwerk Hoplr daarvoor een actie op poten. Buren kunnen een maand lang ideeën indienen om van hun buurt een hechtere buurt te maken. Eén project wordt uitgekozen en krijgt tot maximaal 3.000 euro om het te realiseren.