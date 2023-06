WEER. In Edegem heldere ochtend

Liefkens­hoek­tun­nel volledig versperd richting Nederland na ongeval met vrachtwa­gens

In het Antwerpse havengebied is de Liefkenshoektunnel op de R2 donderdagnamiddag volledig versperd geraakt richting Nederland, door een ongeval waarbij drie vrachtwagens betrokken waren. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Ondertussen er is al één rijstrook terug vrijgemaakt.