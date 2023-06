WEER. Helder weer in Edegem vanochtend

Update Jongetje (2) overleden na val uit raam op tweede verdieping in Merksem

In de Zilvermeeuwstraat in Merksem is maandag een tweejarig jongetje uit een raam op de tweede verdieping van een woning gevallen. Het slachtoffer is rond 22 uur maandagavond overleden in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen (UZA).