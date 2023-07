WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Edegem vandaag

SCHELDE TOLVRIJ. De legendari­sche citadel: “Vijf Groenplaat­sen groot en bedoeld om Antwerpena­ren onder de duim te houden”

Het is een van de belangrijkste momenten in de Antwerpse geschiedenis: in 1863 werd de Scheldetol afgekocht, waardoor de stad aan zijn tweede gouden periode begon. Op 16 juli 2023 is dat exact 160 jaar geleden. In deze zesdelige reeks gaan wij met stadsgids Tanguy Ottomer op zoek naar het testament van dat historische moment, en herbeleven we de geschiedenis via plekken in de stad, anno 2023. Deel 1: de gigantische citadel die plaats maakte voor het Zuid.