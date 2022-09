Vzw viert 20-jarig bestaan met heuse Fancy Fair voor het goede doel: “Het wordt een dag met animatie voor het hele gezin.”

EdegemWie nog een activiteit zoekt voor aankomende zaterdag, kan zich altijd begeven naar het Meihof in Edegem. Die dag zal de sfeer daar opgefleurd worden met een heuse Fancy Fair, georganiseerd door vzw Scopo 2650. Met de opbrengst van de Fair sponsort de organisatie privépersonen die nood hebben aan specifieke hulp. Een elektrische driewieler, bijvoorbeeld, of een apparaat om opnieuw te leren lopen. Zaterdag zelf zal alleszins een dag worden voor het hele gezin, want de organisatie bestaat officieel 20 jaar. “We hebben springkastelen, live muziek, foodtrucks en professionele kinderanimatie.

“Wij zijn een club die begon als een caféploegje, maar ondertussen al 20 jaar bestaat,” voorzitter Jim is duidelijk in zijn nopjes wanneer hij vertelt over hun plannen. “In die tijd zijn we geëvolueerd naar een goed georganiseerde en geoliede vereniging. Ons doel? Wij zamelen geld in en spenderen dat vervolgens aan een product dat iemand goed kan gebruiken. Daarbij stellen we altijd een heel duidelijk doel en dat kan bijvoorbeeld een elektrische driewieler voor een gehandicapt persoon zijn, of een speciaal kinesitherapeutisch apparaat dat mensen opnieuw leert lopen na een ongeval. En dat heeft succes gehad. In die twee decennia hebben we toch al een mooie 150.000 euro ingezameld.”

Quote Twintig jaar geleden waren we nog lustige vijftigers, maar ondertus­sen zitten we toch iets boven de zestig. We beginnen leden te verliezen, niet omdat ze stoppen, maar omdat ze overlijden. Wie zich geroepen voelt, mag zich dus altijd bij ons aanmelden. Jim Hubeau, voorzitter Scopo 2650

Scopo 2650 is ondertussen actief in Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen en geeft volgens Jim de voorkeur aan privépersonen als doelpubliek. “Grotere vzw’s hebben meestal andere bronnen van inkomsten, dus wij focussen op kleinere initiatieven. Er is nu een aanvraag lopende om ervoor te zorgen dat de giften die onze sponsors doen binnenkort ook fiscaal aftrekbaar zijn. Daarmee zou het nog aantrekkelijker worden natuurlijk.”

Echte familiedag

Maar als je twintig jaar bestaat, wil je dat natuurlijk kunnen vieren. “Corona heeft ons de afgelopen jaren wat beperkt in onze activiteiten, maar nu kunnen we weer volop aan de slag. En daarom hebben we besloten om een heuse Fancy Fair te organiseren. Die vindt plaats op zaterdag 1 oktober in het Meihof in Edegem, van 11 uur ‘s ochtends tot ongeveer middernacht. Er is professionele kinderanimatie voorzien, er zullen maar liefst zes foodtrucks zijn en natuurlijk hebben we continu muziek. Onder meer lokale Edegemse legende Ronny Lee komt optreden. Je zult op kleine schaal kunnen bungee springen en er zijn drie springkastelen, ter aanvulling van de speeltuin die er alles. Het zal dus een echte familiedag zijn.”

© Vzw Scopo 2650

Voor hun ereleden en sponsors houden ze ook nog een receptie van 17 uur tot 19 uur. “Als het weer meezit, verwachten we toch zo’n 1.000 bezoekers,” vertelt bestuurslid Rudy. “Daarvoor hebben we zo’n beetje alle verenigingen van Edegem aangeschreven. En alles wordt gedaan met vrijwilligers die ons helpen. Ik wil trouwens ook meegeven dat de organisatie volkomen antipolitiek en neutraal is.”

Voorzitter Jim maakt ook van de gelegenheid gebruik om een belangrijke oproep te doen voor zijn organisatie. “We hopen uiteraard om dit project nog lang te kunnen voortzetten, maar het mag gezegd worden dat we nood hebben aan verjonging,” lacht hij. “Twintig jaar geleden waren we nog lustige vijftigers, maar ondertussen zitten we toch iets boven de zestig. We beginnen leden te verliezen, niet omdat ze stoppen, maar omdat ze overlijden. Wie zich geroepen voelt, mag zich dus altijd bij ons aanmelden.”

De Fancy Fair van Scopo 2650 voor het goede doel, dus. Afspraak op 1 oktober vanaf 11 uur in het Meihof in Edegem.

