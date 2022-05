Vrouw zwaargewond na botsing tegen boom op Prins Boudewijnlaan

EDEGEM IN BEELD. Allereer­ste Taekwondo Day in Edegem

De Kunst van voet en vuist. Dat is waar het Koreaanse ‘taekwondo’ voor staat. Voortaan is 8 mei in Edegem bekend als Taekwondo Day, in samenwerking met de Koreaanse ambassade, ter promotie van de vechtkunst. Zondag konden Edegemnaren een demonstratie volgen in en rond sporthal Den Willecom en worden ondergedompeld in (Zuid-)Koreaanse cultuur met traditionele muziek, moderne K-pop en culinaire hoogstandjes.

9 mei