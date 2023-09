Volkstuinders maken voedselbank blij met groenten en fruit van eigen kweek

Bewoner (60) van beschoten rijwoning in Borgerhout staat voor raadsel: “Geen idee waarom net wij het doelwit zijn”

“Mijn zoon van 6 jaar vroeg: ‘Papa, waarom die bom, papa?’. Moet ik als vader zoiets horen?” In de Delvastraat in Borgerhout, waar vorige nacht een huis onder vuur is genomen, voelen ze zich onveilig in hun buurt. Wij spraken met de zwaar geschrokken mensen uit de straat, onder wie een 60-jarige flatbewoner van het pand dat door vijf kogels werd geraakt. “Als ik kon, zou ik vertrekken. Maar ik kán hier niet weg.”