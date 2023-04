Vanochtend kans op helder weer in Edegem

Bromfiet­ser negeert levenslang rijverbod en loopt tegen de lamp

De Antwerpse politie heeft een jongeman gevat die onder invloed van drugs op een bromfiets was gekropen. Iets dat helaas wel vaker voorkomt. Maar in het geval van deze chauffeur was er nog een extra factor in het spel: de rechter had hem een levenslang rijverbod opgelegd. De brommer, die overigens niet van hem was, mocht hij meteen afgeven.