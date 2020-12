Van pedaal vergist: gloednieuwe Tesla rijdt vitrine binnen van brasserie

Volgens Davide, de zaakvoerder van La Brasseria Da Mauro op het Gemeenteplein in Edegem, was de impact van het ongeluk indrukwekkend. “Het was blijkbaar een gloednieuwe Tesla,” vertelt hij aan de telefoon. “De chauffeur stond geparkeerd voor onze zaak. Rond vier uur hoorden we een enorme knal en gingen we kijken wat er gebeurd was. Toen zagen we dat er een auto binnen in onze zaak stond. Waarschijnlijk heeft de bestuurster per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem geduwd en vloog ze zo onze vitrine binnen. Dat raam ligt er helemaal uit en zelfs onze keuken is geraakt, want de auto stond met zijn snuit helemaal binnen.”