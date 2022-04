Van massaal mondmaskers naaien naar officiële webshop: vriendinnen starten ‘Manneke Maan’

Een groep over naaien op sociale media. Zo leerden Ann Se en Annemie Simons elkaar kennen in 2015. Een jaar later leerden ze elkaar ook fysiek kennen en startten ze halsoverkop de kleine stoffenzaak ‘In ’t Leerke’ in Lier, waar ze ook workshops gaven.

“Onze hobby liep uit de hand”, lacht het duo. “Na een half jaar werd onze winkel in Lier al te klein en zochten we een ruimer, beter bereikbaar pand met meer lichtinval en parkeergelegenheid. Die vonden we in de Oude Godstraat in Edegem. Onze nieuwe winkel werd feestelijk geopend in 2017 met de nodige toeters en bellen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Tessa Kraan

Toen bij de start van de pandemie de overheid er niet in slaagde mondmaskers te zien voor de bevolking, deed ze zoals wel vaker beroep op de goodwill van diezelfde bevolking. Ook bij In ’t Leerke ging men aan het naaien en dat deed de vraag naar andere handgemaakte items ook stijgen.

“Zo groeide het idee om verder te gaan en werd ‘Manneke Maan’ geboren. Toen alles achter de schermen op punt stond om te lanceren, sloeg de volgende lockdown al toe. We staken de plannen nog even in de koelkast maar de vraag naar artikelen bleef maar toestromen. Daarom besloten we alsnog naar buiten te komen met ons nieuw concept.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Tessa Kraan

Deze lente werd manneke-maan.be. gelanceerd. Een webshop met uitsluitend handgemaakte artikelen voor het hele gezin. “Voorlopig hebben we nog geen fysiek verkooppunt want onze huidige winkel laat dit qua ruimte niet toe, maar de plannen in die richting zijn wel aan het borrelen.”

Meer info manneke-maan.be.

Volledig scherm © Tessa Kraan