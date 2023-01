UZA behaalt voor achttiende keer op rij het kwaliteitslabel 'Top Employer’

EdegemVoor de achttiende keer op rij heeft het Universitair Ziekenhuis Antwerpen het kwaliteitslabel van Top Employer behaald. Het UZA belandt zelfs op de zesde plaats in de algemene ranking. De pas aangestelde HR-directeur Katleen Janssens is erg tevreden dat de inspanningen uit het verleden lonen en wil het UZA in de toekomst verder op de kaart zetten.

Het Top Employers Institute evalueert het personeelsbeleid van verschillende Belgische bedrijven die zich hiervoor inschrijven. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen nam ook deel het afgelopen jaar en eindigt op de zesde plaats in de ranking van de 87 Belgische bedrijven die het label kregen.

“Daar zijn we natuurlijk bijzonder trots op. We scoren het beste op onder meer welzijn en sterk leiderschap”, vertelt Kathleen Dekeirel, talent coördinator in het UZA. “We beseffen dat werken in de zorgsector niet altijd gemakkelijk is. Zowel naar onze huidige medewerkers als naar nieuw talent toe, willen we hier echt ons best voor blijven doen. Het blijft uitermate belangrijk om er te zijn voor de medewerkers, om te luisteren naar hun noden, om creatief en innovatief te zijn, en dat om ons zo te kunnen onderscheiden in een erg krappe arbeidsmarkt.”

Nieuwe HR-directeur

Sinds vorige week staat Katleen Janssens aan het roer van het HR-beleid in het UZA. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als advocaat aan de balie in Antwerpen, maakte zij de overstap naar de stad Antwerpen waar haar focus lag op de integrale veiligheid. Van 2011 tot nu was ze algemeen directeur van de stad Lier.

“Het UZA heeft heel wat troeven in handen en heeft al uitstekend werk afgeleverd op HR-gebied”, vertelt Janssens. “Om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, zullen we moeten investeren in onder meer gespecialiseerde opleidingen op de werkvloer, moeten we taken kritisch in vraag stellen en eventueel doorschuiven naar andere profielen. Ik vind het daarbij belangrijk dat we focussen op de talenten van de medewerkers. Daarvoor moeten we de hokjes en gestandaardiseerde taakomschrijvingen af en toe opzij durven schuiven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.