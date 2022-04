Uitbaatster taverne ‘t Forum naar ziekenhuis omdat ze brand zelf wilde doven: schermutseling met fotograaf later op de middag

Edegem Dakbrand in Boerenle­ger­straat door smeulende isolatie

De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt voor een dakbrand in de Boerenlegerstraat in Edegem. Daar zou een accidentele brand ontstaan zijn nadat men begonnen was met dakwerken. Niemand raakte gekwetst.

8 april