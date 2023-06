Tweede editie Edegem Culinair last minute van de kalender geschrapt

IN BEELD. Modestuden­ten Scheppers­in­sti­tuut flaneren over catwalk met eigen creaties

Draken, slangen, vogels, sluiers en véél kleur. De studenten mode van het Scheppersintituut in Deurne hebben hun eigen ontwerpen getoond in de show ‘J’aime’ in het Oude Badhuis. De studenten Creatie en Mode en van de kersverse richting Moderealisatie lieten zich daarvoor inspireren door Belgische ontwerpers. Oftewel nu al opvolging voor de wereldberoemde mode-iconen ‘the Antwerp Six’.