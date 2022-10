Thomas Van Gorp (cd&v) vervangt Ann De Cleyn (cd&v) in Edegemse gemeenteraad: “Geen doortocht in stilte”

Thomas Van Gorp (33) is al even actief in de Edegemse politiek, zo is hij ook voorzitter van de jongerenafdeling van cd&v Edegem. Hij woont in de wijk Buizegem en werkt als IT-consultant. Hij is al van kinds af aan actief bij KSA Lancelot, zat tien jaar in de Edegemse jeugdraad en zette zich actief in voor betere fietsinfrastructuur in Edegem.