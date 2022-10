Te Deum en herdenkingsplechtigheden in Edegem

REGIO ANTWERPEN Raven zoals in de nineties of feeërieke parkwande­ling? Ontdek onze weekend­tips in en rond Antwerpen

Heb je geen zin om thuis te blijven in het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 oktober? En weet je echt niet waarheen? Dan helpen wij je graag verder met vijf leuke tips uit Antwerpen en omstreken. Of je nu houdt van een leuke familiedag, een culturele activiteit voor de meerwaardezoeker of een stevig dansfeest.

