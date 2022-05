Supersnel glasvezelnetwerk op komst naar Edegem: “Maar overeenkomst heeft meer weg van reclamefolder”

“Reclamefolder”

“Het bestuur klopt zich op de borst keihard onderhandeld te hebben met Fiberklaar maar daar is in de uiteindelijke overeenkomst maar bitter weinig van te merken”, zucht oppositieraadslid Peter Verstraeten (Open Vld). “Een overeenkomst die trouwens meer weg had van een reclamefolder voor Fiberklaar. Mijn grootste bezorgdheid is dat Fiberklaar een piepjong bedrijf is, dat bij de opstart weinig of geen kapitaal had. Bovendien is er slechts een waarborg van 45.000 euro voorzien, peanuts dus. Wat als Fiberklaar straks heel onze gemeente openlegt en het loopt fout? Wie gaat dat betalen?”