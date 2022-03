Skip Up Edegem Mortsel geselecteerd voor EK ropeskipping in Slowakije: “De concurrentie is moeilijk in te schatten dit jaar maar België doet het altijd wel goed op grote toernoeien”

EDEGEM/MORTSELHet gemengde team ropeskipping van Skip Up Edegem Mortsel gaat alweer naar een groot toernooi deze zomer. Gastland Slowakije zal de zes jonge springers tussen twaalf en vijftien jaar een hele week ontvangen voor het jeugd-EK ropeskipping. “België doet het altijd goed Europees, maar Duitsland is een geduchte tegenstander en ook Hongarije kan venijnig uit de hoek komen.”

BK moet nog komen

De drie Belgische teams die bovenaan de nationale ranking staan mogen traditioneel naar het volgende EK, dat eind juli in Slowakije gehouden wordt deze zomer. Skip Up vzw Edegem Mortsel staat momenteel op één, maar het grote Belgisch kampioenschap moet eigenlijk nog gesprongen worden tijdens het Hemelvaartsweekend.

“Maar onze selectie voor het EK hangt daar niet meer van af”, verzekert Silke Verwimp, voorzitter van de Edegemse club. “Ook al zullen we uiteraard ons best doen om na dat sportweekend nog steeds op één te staan. Dit uitzonderlijk voorval komt omdat de vliegtickets al geboekt moesten worden voor Slowakije en de selectie dus al gemaakt is, vooraleer bekend is wie het BK wint dit jaar.”

© Marc De Roeck

Minder jongens

Skip Up is dus geselecteerd voor de categorie mixed - of gemengd - voor twaalf tot vijftienjarigen. Voor Skip Up springt er één jongen mee tussen vijf meisjes. “In Europa is ropeskipping nog steeds niet zo populair bij jongens”, legt Silke verder uit. “Daardoor is de concurrentie in Europa ook minder hard, los van dat er ook gewoon minder kandidaten deelnemen. Jongens hebben nu eenmaal meer fysiek, zeker als ze wat ouder worden, wordt het verschil zo groot. Wereldkampioenschappen zijn in de mixed categorie veel moeilijker, aangezien Australië en Aziatische landen bijna uitsluitend jongens selecteren.”

De kansen op het komende EK hangen dus ook af van hoeveel jongens bepaalde landen afvaardigen. “België doet het altijd wel goed Europees. We hebben ook al heel wat ervaring met grote toernooien en behaalden bijvoorbeeld als brons en zilver in Europa. Wereldwijd is vijf onze beste plaats momenteel. Door de pandemie is de concurrentie nu wel moeilijk in te schatten, omdat er twee jaar geen internationale wedstrijden geweest zijn. Maar traditioneel doet Duitsland het ook altijd heel goed, en kan Hongarije wel eens verrassen.”

© Marc De Roeck

Voor Skip Up Edegem Mortsel nemen Magali Haes (14), Emma Tuyteleers (15), Len Bruers (13), Eleni Smet (13), Emilie Gabriëls (13) en Lana Verlooy (14) deel aan het EK. Len werd in november al individueel Belgisch kampioen bij de jongens. Hij zal dus ook solo deelnemen in Slowakije.

Zelf sponsoren

Zoals het jammer genoeg gaat bij minder populaire sporten, moeten de sporters hun deelname aan het EK zélf betalen. “De club kan wel een beetje sponsoren, maar voor zes springers en twee coaches kom je al snel aan achthonderd euro per persoon aan enkel vliegtickets en verblijf, daarnaast moeten we nog kleding betalen en de coaches zelf.”

Daarom organiseren de ouders van Skip Up een benefiet in de vorm van een snoepverkoop en spaghetti-avond met groot feest achteraf op zaterdag 21 mei in zaal Wolffaertshof in Aartselaar.

De European Rope Skipping Championships 2022 Slovakia doen zich voor van 24 tot en met 31 juli. Ook twee andere Belgische teams uit andere regio’s springen in Slowakije die week.

© Marc De Roeck

© Marc De Roeck