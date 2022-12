Schepen Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) openhartig over zorgbeleid in Edegem: “Ik wil mezelf niet profileren op de kap van iemand die het moeilijk heeft”

EDEGEMDat de oppositie moord en brand schreeuwt over het zorgbeleid in Edegem is logisch, maar dat N-VA zelf het amper verdedigt en nooit actief uitpakt met de dingen die wél gebeuren, is best vreemd. Schepen voor sociale zaken en OCMW-voorzitter Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) erkent dat haar communicatie beter kan maar verdedigt het zorgbeleid van Edegem - waar ze al 22 jaar aan het roer staat - nu wel, met open hart. “De oppositie spreekt over een asociaal bestuur maar we investeren net méér in zorg en sociale zaken.”