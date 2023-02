Rosa Naesens (96), echtgenote van oud-premier Leo Tindemans, overleden

In Mortsel is de echtgenote van wijlen Leo Tindemans, ooit hét boegbeeld van de Vlaamse christendemocratie overleden. Rosa Naesens werd 96 jaar.

Rosa Naesens werd in 1926 in het West-Vlaamse Harelbeke geboren, maar verbleef de laatste jaren van haar leven in rusthuis Mayerhof in Mortsel. Daar overleed ze zondag op 96-jarige leeftijd. Ze laat vier kinderen na.

Man van een miljoen stemmen

Rosa Naesens was licentiate Handels- en Consulaire Wetenschappen en ook jarenlang ‘première dame’ van België. Ze huwde in 1960 met Leo Tindemans, die van april 1974 tot oktober 1978 premier was van twee regeringen. Tindemans’ hardnekkigheid en zijn bevlogen stijl maakten hem bij de bevolking immens populair. Bij de Europese verkiezingen van 1979 behaalde Tindemans een jaar na zijn ontslag dan ook het grootste aantal voorkeurstemmmen in de Belgische geschiedenis, net geen miljoen. Dat leverde hem de bijnaam ‘de man van een miljoen stemmen’ op. Eind 2014 overleed Tindemans in zijn woning in Edegem. Hij werd 92 jaar.

De afscheidsplechtigheid van Rosa Naesens vindt plaats op vrijdag 3 maart om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbasiliek in Edegem. Ook Tindemans werd in 2014 in de basiliek begraven. Hij kreeg een staatsbegrafenis.

