Robin (41) en Tine (40) willen aandoening ‘22q11’ van hun dochtertje Lotta (7) onder de aandacht brengen: “Wij kregen de diagnose eigenlijk per toeval”

EDEGEMHet syndroom van Down kent iedereen maar voor ‘22q11’ of het velocardiofaciaal syndroom is er nog weinig aandacht wereldwijd. Nochtans gaat het om een soortgelijke chromosoomafwijking die net zoals Down niet enorm zeldzaam is. Robin (41) en Tine (40) uit Edegem - wiens dochter 22q11 heeft - willen daar iets aan doen. Ze zijn verbonden aan een vzw die het syndroom onder de aandacht wil brengen en stampten mee de website 22q11.be uit de grond. “We hopen toekomstige ouders te inspireren zich te laten testen, zo kan er veel voorkomen worden.”

Eén op tweeduizend kinderen wordt geboren met 22q11, vernoemd naar een fout in het 22ste chromosoom in het dna van het kind. Het syndroom van Down is met een gemiddelde van één op vijfhonderd veel bekender, bij die afwijking zit de fout in het dna in het 21e chromosoom. De onbekendheid van het syndroom zit ‘m ook al in de naam. De aandoening werd eerder al ‘Catch 22’ genoemd naar de roman van Joseph Heller, maar daar kwam veel commentaar op. Nog ging de afwijking al door het leven als syndroom van Shprintzen, of syndroom van DiGeorge. In België en Nederland was VCFS of velocardiofaciaal syndroom lang de meest gebruikte term maar met ‘22q11’ - afkorting van de wetenschappelijke benaming ‘22q11.2-deletiesyndroom’ - wordt er nu vastgehouden aan die internationale term, om de aandoening breder onder de aandacht te brengen.

VECARFA en 22q11.be

Zo ook in België, waar de vzw VECARFA - waar de letters VCF van velocardiofaciaal inzitten - nu mee de website 22q11.be uit de grond heeft gestampt. Robin Dia (41) en Tine Maesen (40) uit Edegem maken actief deel uit van de vzw. Zeven jaar geleden kregen ze een dochtertje Lotta, die geboren werd met 22q11.

“We kregen de diagnose eigenlijk per toeval”, herbeleeft Robin de geboorte van Lotta. “Volgens de gynaecoloog had Lotta een milde hartafwijking, een links draaiende aorta. Dat is een typisch symptoom van 22q11. Daarom werd het ons aangeraden haar dna te testen meteen na de geboorte en bleek dat Lotta inderdaad de afwijking op haar 22e chromosoom heeft.”

Net zoals bij Down zijn er honderden verschillende afwijkingen die gepaard gaan met het syndroom. De meest voorkomende zijn naast de hartafwijking een open gehemelte - kan geopereerd worden - en dus een nasale stem. 22q11 gaat ook gepaard met motorische en mentale beperkingen van heel ernstig tot quasi onmerkbaar.

Inclusief onderwijs

“Lotta heeft er langer over moeten doen haar leeftijdsgenootjes om te leren eten, kruipen, stappen en spreken”, gaat Robin verder. “Ze volgt nog steeds logopedie en kinesitherapie. Vandaag kan ze ook nog niet fietsen, terwijl ze al zeven is. Ze heeft ook een probleem in haar hersenen, dieptezicht is bijvoorbeeld erg moeilijk. Ze leest nu pas echt lezen en schrijven. Daarom zit ze ook op het bijzonder onderwijs.”

In de kleuterklas volgde Lotta wel inclusief onderwijs. “We hebben daar wel vijf scholen voor moeten aflopen, twee waren bereid Lotta op te nemen tussen de andere kindjes. Uiteindelijk hebben we voor de gemeentelijke school Andreas Vesalius gekozen hier in Edegem. We waren daar altijd tevreden over maar de achterstand werd te groot voor inclusief onderwijs in de lagere school. Het begon confronterend te worden voor Lotta dat haar leeftijdsgenootjes verschillende dingen opvallend beter konden. We zijn zeker voor inclusie op school, maar niet in elke situatie.”

Geldinzameling

Robin en Tine sloten zich daarop aan bij de vzw, die intussen al drie generaties van ouders bestaat. Robin zet zich elk jaar in voor de familiedag in een dierentuin, een internationale actie voor kinderen met 22q11 in meer dan 160 parken wereldwijd. Tine zet zich dagelijks in voor de vzw en werkt op de communicatie en vormgeving. Ze ontwierp mee de nieuwe website in samenwerking met het pr-bedrijf dat ook de erg succesvolle campagne #teampia opzette in 2019 voor de ziekte van baby - intussen fikse kleuter - Pia. De vzw organiseert ook studiedagen en organiseert evenementen om geld op te halen voor bijvoorbeeld de familiedag of om onderzoek te steunen. “Zo doet KU Leuven enorm goed onderzoek, we hebben toch al duizenden euro’s ingezameld om dat te steunen.”

Het hoofddoel van VECARFA en 22q11.be is om mensen te waarschuwen voor het syndroom. Want de afwijking - die zich tijdens de bevruchting voordoet - kan iedereen overkomen. Ook is het niet bij elk kind met het syndroom even zichtbaar. “’Merci om mij te zien’, is dan ook één van de slagzinnen van onze nieuwe campagne. 22q11 is ook erfelijk. Soms is het zelfs zo dat volwassenen zich pas laten testen als blijkt dat hun kind het hebben. Dan blijkt hun levenslang ‘autisme’ toch plots iets anders te zijn. Door meer ruchtbaarheid aan het syndroom te geven, hopen we mensen die kinderen willen, zich sneller te laten testen. Op die manier kan er veel voorkomen worden.”

Meer info 22q11.be en vecarfa.be.

