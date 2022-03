Restauratie kasteel Hof Ter Linden kan eindelijk beginnen: verkoop aan private partner (voorlopig) afgewend

EDEGEMHet lokaal bestuur van Edegem is voortaan alleen eigenaar van het kasteel in het groendomein Hof Ter Linden om zo beroep te kunnen doen op een Vlaamse premie van maar liefst 2,4 miljoen euro. Stichting Kempens Landschap krijgt het kasteel in erfpacht van de gemeente en staat als bouwheer in voor de restauratie. De mogelijke verkoop van het kasteel aan een privépartner, werd wel afgeketst op de gemeenteraad.

Edegem, Kempens Landschap en Natuurinvest van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos kochten in 2012 het volledige kasteeldomein. Sindsdien werd er een beheerplan opgemaakt en werden de twee koetshuizen al omgebouwd tot culinaire hotspots. Voor de restauratie en herbestemming van het kasteel zelf, kan beroep gedaan worden op een Vlaamse premie van 2,4 miljoen euro van een totaalkost van vier miljoen euro. Daarvoor moest Edegem wel alleen eigenaar worden van het kasteel.

Dat is intussen gebeurd. Kempens Landschap zal het kasteel in erfpacht krijgen en de renovatiewerken laten uitvoeren. De stichting is nu wel de enige eigenaar van de twee koetshuizen en het park binnen ringgracht. Natuurinvest wordt solo eigenaar van de bossen en een deel van de landbouwgronden buiten de ringgracht.

Burgemeester Koen Metsu (N-VA) geeft meer uitleg bij de herverdeling van eigendommen.

Financiële inbreng binnen perken houden

“Dankzij deze herverdeling van eigendommen kunnen we ons financieel aandeel in de restauratie binnen de perken houden en tegelijkertijd de toekomst van dit prachtige domein verzekeren en verder ontwikkelen”, benadrukt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Bovendien hebben we met Kempens Landschap een interessante partner met veel expertise die inspeelt op tal van subsidiekanalen. Zo zullen we samen ook de vijver achter het kasteel aanpakken.”

De nieuwe eigendomsstructuur van het domein werd maandagavond goedgekeurd op de gemeenteraad. Maar de oppositie struikelde wel over het fameuze ‘artikel 9’, waarin staat dat na de renovatie de verkoop van het kasteel aan een private partner, de bevoorrechte piste is.

Verkoop?

“Een verkoop zal het publieke karakter van het volledige domein hypothekeren”, zegt Adrian De Weerdt (CD&V). “Na een renovatie met publieke middelen het kasteel aan de privé verkopen? Daar zijn we resoluut tegen”, treedt Goedele Van der Spiegel (Groen) bij. Zowel CD&V en Groen zijn wel erg tevreden dat er eindelijk terug beweging is in het dossier en dat de renovatiewerken mogelijk dit jaar nog van start kunnen gaan. “Maar de focus ligt nu vooral op het kasteel, we missen een visie voor het volledig domein binnen de gracht”, gaat Van der Spiegel verder.

Het gemeentebestuur en Kempens Landschap stellen de herverdeling van eigendommen voor.

Groen en CD&V stelden voor ‘artikel 9’ aan te passen in die zin dat de bevoorrechte piste is dat de gemeente de controle behoudt over het kasteel na renovatie. De N-VA-meerderheid wilde daar niet in meegaan, waarop de oppositie voorstelde heel artikel 9 dan maar te schrapen. Daar ging N-VA wil mee akkoord, en het punt werd goedgekeurd.

Daarmee is de verkoop aan de privé van de baan. Voorlopig althans, de kans dat de verkoop vroeg of laat terug op de gemeenteraadsagenda belandt, is groot.

