Restauratie kasteel Hof Ter Linden in stroomversnelling: zoektocht naar aannemer begint

Voorjaar 2023

“Sinds we het groendomein hebben opengesteld voor het publiek, hebben onze inwoners het in hun hart gesloten”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Je kan hier prachtig komen wandelen en genieten in het groen. Nu is het tijd dat we ook het kasteel weer terug geven aan onze bewoners en dat begint bij de restauratie.”

“Carte blanche”

Oppositiepartij Groen is tevreden dat er terug wat beweegt in het dossier en dat de renovatie van het kasteel eindelijk van start kan gaan. “Maar door deze constructie geven we als gemeente Kempens Landschap carte blanche met de renovatie en hebben we zelf geen zicht op de plannen”, zegt gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel. “De staat van het domein en het kasteel is niet goed. We moeten veel korter op de bal spelen. Duidelijke engagementen hadden beter geweest. Wij hadden het anders aangepakt. maar het is nu vooral hoog tijd dat de restauratie van start gaat.”