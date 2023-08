HERBELEEF. Xolo en Bull Machin sluiten weekend in Antwerpen af met spannende race, 760.000 mensen volgden hun avonturen

Drie dagen lang beleefden Bull Machin en Xolo, de reuzen van Royal de Luxe, dolle avonturen in de Koekenstad. Vandaag was er de ontknoping van hun bezoek. Het duo kreeg een doorgedreven training en maakte zich na een siësta op voor de grote finale aan het Zuidpark. In een spannende race vol onverwachte wendingen ging Xolo uiteindelijk met het grote dinobot lopen. Herbeleef hier de laatste dag van de reuzen in Antwerpen.