Projectontwikkelaar verzwijgt bruisend jeugdhuis naast nieuw bouwproject: “Enorm misleidend voor potentiële kopers”

Stevige dakbrand in Antwerpse Seefhoek: pand tijdelijk onbewoon­baar

In de Sint-Elisabethstraat in de Antwerpse Seefhoek is dinsdagochtend brand uitgebroken in één van de woningen. De brandweer kon het bewuste pand niet meteen vinden, maar zag al snel dat het ging om een stevige dakbrand. Het vuur was al bij al redelijk snel onder controle en er vielen geen gewonden. Helaas zullen de bewoners tijdelijk een ander onderkomen moeten zoeken.