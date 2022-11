Premier De Croo en staatssecretaris Schlitz bezoeken Antwerps Zorgcentrum na Seksueel Geweld: “Meer slachtoffers dienen klacht in dankzij deze nieuwe aanpak”

België telt intussen zeven zorgcentra na seksueel geweld. Dergelijke instellingen willen slachtoffers van seksueel geweld een acute opvangplek bieden waar alle zorg, eventuele spoorafname en politionele opvolging verenigd zijn. Enerzijds is de zorg er gespecialiseerder dan wanneer een slachtoffer bijvoorbeeld enkel bij de politie of op de spoedafdeling van een ziekenhuis langsgaat, anderzijds kan ook de juridische afhandeling - als het slachtoffer dat wil - efficiënter verlopen.

Meer klachten

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en Sarah Schlitz (Ecolo), staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit, bezochten het centrum in Edegem woensdagmiddag. “We zien dat het percentage slachtoffers dat uiteindelijk klacht indient, meer dan zeventig procent, heel hoog is”, zegt De Croo. “Dat is veel meer dan bij de klassieke aanpak. Hier komen twee tot drie slachtoffers per dag terecht en ze verdienen natuurlijk een heel zorgzame, gespecialiseerde opvang.”

Volledig scherm Het zorgcentrum. © Photo News

De federale regering wil het aantal zorgcentra snel van zeven naar tien zien groeien in ons land, én er meer ruchtbaarheid aan geven. “Op die manier zullen meer slachtoffers er zich toe wenden. We zetten hiermee een enorme stap vooruit in vergelijking met de situatie van vroeger”, benadrukt De Croo. “We communiceren hier breed over, maar ook specifiek naar politie, ziekenhuizen, OCMW’s, CLB’s en andere plaatsen waar slachtoffers terechtkomen.”

Eerste aanspreekpunt

De meeste slachtoffers die nu bij het centrum terecht komen, werden door politie doorverwezen. In de toekomst hopen de centra zelf vaker het eerste aanspreekpunt te worden. “Je mag ook rechtstreeks naar een zorgcentrum komen, het hangt ervan af wat je zelf wil”, zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Als je bijvoorbeeld nog niet zeker weet of je klacht wil indienen, is het misschien beter om meteen naar hier te komen.”

Volledig scherm Het zorgcentrum. © Photo News

Het concrete doelpubliek bestaat uit slachtoffers die in de zeven dagen voordien te maken kregen met seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding. “Maar ook andere slachtoffers die zitten met iets dat ze ooit hebben meegemaakt, gaan hier natuurlijk warm worden opgevangen en verder geholpen”, zegt Stevens. “Er is ook een belangrijk element van nazorg, er wordt ook na het eerste contact nog begeleiding voorzien. Wel is het niet zo dat slachtoffers hier maanden lang blijven terugkomen voor bijvoorbeeld therapie, daarvoor begeleiden we hen naar specialisten elders.”

Minderjarig

Opvallend is dat meer dan een derde van de slachtoffers die in een zorgcentrum aankloppen minderjarig is. “Dat hadden we vooraf niet verwacht en we passen onze werking nu aan”, stelt Stevens. “Er zitten zelfs slachtoffers van jonger dan dertien bij. Bij de allerjongste slachtoffers zijn de daders ook haast steeds bekenden en zelfs echt naasten. Het gebeurt ook dat slachtoffers meermaals terugkomen. Zeker als seksueel geweld op een jonge leeftijd begint, kan het ertoe leiden dat je in de toekomst opnieuw slachtoffer wordt.”

Volledig scherm Staatssecretaris Sarah Schlitz. © BELGA

