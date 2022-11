Politie HEKLA houdt minuut stilte ter ere van vermoorde Brusselse agent Thomas: “Agenten zijn de dupe van het toegenomen ongenoegen in de maatschappij”

EdegemIn het hele land hielden politiekorpsen vrijdag herdenkingen ter ere van de overleden Brussels politieagent Thomas (29), die vorige week donderdag tijdens een patrouille werd doodgestoken, en zijn collega Jason (23), die zwaargewond raakte. Zo ook in Edegem, waar agenten van zone HEKLA zich in het gelid opstelden en plaatsmaakten voor een ‘oorverdovende stilte’. “Ik heb kloeke agenten zien huilen”

“De herdenking verliep vandaag heel sereen, maar vooral ook erg emotioneel,” vertelt burgemeester van Edegem Koen Metsu (N-VA), die zich subtiel in het midden van de menigte had opgesteld. “Ik heb met nogal wat agenten gesproken en wat we hier vandaag deden, was niet enkel symbolisch. Het medeleven met collega Thomas in Brussel, maar met alle agenten die al geweld hebben moeten incasseren is enorm. Er heerst vooral ongeloof. Velen vragen zich af hoe het toch zo ver is kunnen komen”

Quote Het algehele ongenoegen jegens de politiek en ‘het systeem’ is toegenomen de laatste tijd. Wie is daar de dupe van? Mensen die het systeem vertegen­woor­di­gen, zoals agenten en brandweer­lie­den. Die krijgen de volle lading Ivo Vereycken, korpschef PZ HEKLA

Korpschef Ivo Vereycken hield in het begin een korte speech, waarna iedereen in het gelid ging staan en de stilte zijn werk liet doen. “Die was werkelijk oorverdovend,” gaat Metsu verder. “En veelzeggend. De solidariteit is enorm, want dit had werkelijk iedereen kunnen overkomen. We hebben willen aantonen dat we er tijdens de begrafenis wilden zijn voor alle collega’s en dat was merkbaar. Ik heb tranen gezien bij anders erg kloeke agenten, omdat men het gewoon niet begrijpt”

Volledig scherm Burgemeester van Edegem Koen Metsu (N-VA) toonde zijn medeleven en nam plaats tussen de menigte. © Marc De Roeck

Iedere dag risico op geweld

Dat merkte ook de korpschef zelf. “We hebben zelfs niemand moeten ‘opdragen’ om te komen,” vertelt Vereycken enthousiast. “We hoefden maar een oproep te doen en iedereen was massaal aanwezig. Wat er gebeurd is heeft duidelijk een enorme impact gehad. Iedereen voelt het leed, de frustratie en de onmacht. Maar uiteindelijk is gedeelde smart halve smart. Het even samen kunnen zijn heeft iedereen duidelijk goed gedaan”

De brutale moord op agent Jason illustreert volgens hem vooral de minder aangename kant van het werk als politie-inspecteur. “Er zijn nu eenmaal risico’s verbonden aan dit beroep en daarom is het in de eerste plaats erg belangrijk om onze agenten te tonen dat wij beseffen hoe zwaar hun job kan zijn. Zij gaan iedere dag de straat op en riskeren iedere dag in contact te komen met agressie en dat verdient ons respect. Als korpsleiding, en in het geval van de burgemeester, als politici moeten we er dus ook zijn voor onze mensen. We willen dus duidelijk maken dat onze deur altijd open staat en onze agenten laten weten dat ze op onze bescherming kunnen rekenen”

Ook bij PZ Antwerpen hield een indrukwekkende massa agenten, brandweerlieden en anderen een minuut stilte.

De dupe van maatschappelijk ongenoegen

En die bescherming is zeker niet overbodig. “Bij HEKLA valt het fysieke geweld nog wel mee, maar vooral het verbale geweld is toegenomen de laatste jaren,” aldus Metsu. “Een bepaald deel van de bevolking heeft ontzettend weinig respect voor het gezag van onze politiemannen en -vrouwen. Politiecellen die besmeurd worden, agenten die respectloos worden toegejouwd of mensen die naar hen spuwen. Dat was ooit anders. Zij zetten zich in voor onze veiligheid, dus het minste wat de burger kan doen is wat respect hebben voor hun werk”

Korpschef Vereycken ging akkoord. “Mensen zijn mondiger geworden, en dat moet je ergens kunnen toejuichen, maar je kunt ook op een rustige manier je zegje doen. Als men overtredingen begaat, vaak onder invloed van middelen, dan wordt de verbale agressie al snel erger. Bovendien is het algehele ongenoegen jegens de politiek en ‘het systeem’ toegenomen de laatste tijd. Wie is daar de dupe van? Mensen die het systeem vertegenwoordigen, zoals agenten en brandweerlieden. Die krijgen de volle lading. Terwijl zij ook maar hun steentje willen bijdragen aan de maatschappij”

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm Korpschef Ivo Vereycken gaf een korte speech alvorens de minuut stilte inging. © Marc De Roeck