Plan voor 72 nieuwe woningen aan Hazelbospark terug opgestart: “RUP wordt R.I.P.”

EDEGEMHet RUP Heihoefseweg - dat 72 nieuwe woningen, een trage verbindingsweg en private parkings mogelijk moet maken op het veld naast het Hazelbospark - zit in een nieuwe fase. Ondanks 135 bezwaren in een vorige fase, keurde het N-VA-bestuur een quasi ongewijzigd plan goed op de gemeenteraad deze week. De oppositie steigert. “Er werd absoluut geen rekening gehouden met de bezorgdheden van de buren.”

Het bebouwen van open ruimte ligt steeds gevoelig. Buurtbewoners vrezen onder andere voor minder groen en openruimte, extra verkeer en geluidsoverlast en simpelweg het zicht dat ze momenteel hebben op het groene veld. Bij een vorige definitieve vaststelling van het RUP werden er dan ook 135 bezwaren ingediend. Enkele van de buurtbewoners stapten ook naar de Raad van State om de nieuwe verkaveling te proberen tegen te houden.

De grootste troef van de misnoegde buurtbewoners was een fout in het plan. Door een technische fout waren de nieuwe wegen die tussen de nieuwe woningen moeten liggen, niet opgenomen. In het vernieuwde RUP is die fout intussen verholpen. Ook zegt het bestuur tegemoet te zijn gekomen aan enkele bezorgdheden over geluidsoverlast, snelheid van en extra verkeer door verkeersremmende maatregelen op te nemen in de nieuwe wijk. Maar aan het aantal nieuwe wooneenheden, de indeling van de wegen, de nutsvoorzieningen en de waterhuishouding werd niet geraakt in het quasi identieke plan dat nu werd goedgekeurd.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De nieuwe wijk zou naast het Hazelbospark komen. © Klaas De Scheirder

Opgelost?

“Over de inhoud van het RUP wil ik het zelfs niet hebben, ik heb als schepen zelf nog meegewerkt aan deze nieuwe verkaveling”, benadrukt oppositieraadslid Peter Verstraeten (Open Vld). “Maar ik stel me de vraag wat N-VA nu heeft opgelost in twee jaar tijd. Wat heeft het bestuur met die 135 bezwaren gedaan? Niets blijkbaar, door terug te komen met een ongewijzigd plan, op enkele punten en komma’s na. Als je niet tegemoet komt in bezorgdheden over de dichtheid van de bebouwing en het extra verkeer, loop je dan niet het risico dezelfde weg te lopen als voordien? Met nadere woorden opníeuw een procedure bij de Raad van State?”

“Dat dit een strategie is van het bestuur om de buurtbewoners op kosten te jagen met nieuwe rechtsprocedures en hen de hoop en strijdlust te ontnemen, durf ik zelfs niet denken. Maar wat is de strategie van N-VA dan wel? Dit RUP dreigt een R.I.P. te worden”, klinkt het poëtisch.

Strategie?

Albert Follens (N-VA), schepen voor omgeving, benadrukt nog eens dat de bezwaarschriften wel degelijk serieus werden genomen, dat er tegemoet werd gekomen via verkeersremmende maatregelen en dat de technische fout van de wegen werd verholpen. “Dat mensen klagen dat hun zicht er anders gaat uitzien met een nieuwe verkaveling, daar heb ik begrip voor, maar is dat een geldig argument om dit project tegen te houden?”, zegt Follens.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

“Wat betreft onze strategie. We komen nu met een nieuw plan zodat de procedure van de Raad van State vervalt. Als we zouden wachten op een uitspraak van de Raad, over een RUP waar wel degelijk een fout inzat, om nadien met een nieuw plan te komen, zijn we weer zes jaar verder. Dat wilden we absoluut voorkomen. Nu start er opnieuw een openbaar onderzoek en kunnen de mensen opnieuw bezwaar intekenen. Is er geen gevaar dat er opnieuw een procedure bij de Raad van State wordt opgestart? Dat zullen we zien.”

“Te groot”

Oppositiepartijen CD&V en Groen kanten zich ook tegen het RUP, niet enkel tegen de gekozen strategie, maar ook de inhoud. Beide partijen willen de open ruimte behouden en vinden de densiteit van het bouwproject veel te groot. Verder hekelen de christendemocraten dat dertien openbare parkeerplaatsen geprivatiseerd zullen worden volgens het huidige plan.

De verenigde oppositie stemde tegen de voorlopige goedkeuring van het RUP. De N-VA-meerderheid keurde het punt goed. Wordt ongetwijfeld vervolgd.