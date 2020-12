Philippe Geubels brouwt eigen tripel ‘Zieke Geest’: “Af en toe mag ik de ketel eens uitkuisen”

EDEGEMDat Philippe Geubels (39) een zieke geest heeft, is niet nieuw. Dat het om een geest in een fles gaat, wel. De komiek brengt met de Edegemse Vleesmeester Brewery zijn eigen blonde tripel Zieke Geest op de markt. “Hoe hard ik betrokken ben bij het brouwproces? Een beetje proeven en bijsturen, en af en toe mag ik de ketel uitkuisen.”

Tien jaar geleden werd Vleesmeester Brewery opgericht in verschillende keukens en badkamers in de Antwerpse zuidrand. De naam is er simpelweg gekomen door het onwetende brein van de buurman die de eerste moutmolen van de geïmproviseerde brouwerij aanzag als vleesmolen. Laat die domme buurman nu net komiek Philippe Geubels zijn.

Speeltuin

“Ik heb meerdere broeken versleten bij de gasten”, herbeleeft Philippe. “Er is meer volk bij gekomen, we zijn blijven groeien en hebben vorig jaar dan cultuur- en biercafé Hoogmis opgericht in de oude pastorij van Edegem met een eigen brouwerijtje aan verbonden. Onze speeltuin, eigenlijk, om te experimenteren. Ik vind het fantastisch dat er tegenwoordig terug meer en meer kleine brouwerijen zijn die kwaliteitsvolle bieren afleveren, en dat niet alles wordt overgekocht door multinationals.”

Volledig scherm Het bier correct inschenken moet Geubels duidelijk nog leren. © Inneke Gebreurs / Vleesmeester Brewery

Toegankelijk

De brouwerij is vooral bekend om z’n bittere bieren zoals Hoogheid, Jour de Fête en Bittere Bloemen. Philippe was nooit bij het brouwproces betrokken. Maar deze keer - met meer tijd om handen - moeide hij zich wel, voor een meer toegankelijker bier. “Laat ons zeggen dat de biersmaak van mijn collega’s iets ontwikkelder is dan die van mij”, grapt Philippe, die bij de opening van Hoogmis vorig jaar nog bekende meer fan te zijn van wijn en whiskey. “Waarom maken we geen tripel?”

Proeven en poetsen

En zo geschiedde. Philippe ging mee aan het brouwen voor de Zieke Geest. “Nu ook niet overdrijven, van de recepten en het brouwproces heb ik weinig verstand”, benadrukt Philippe. “Ik kan enkel proeven en suggesties geven, waardoor Kevin, Bart en de rest van de ploeg meteen weten wat doen. En ik mag soms de ketel ééns uitkuisen”, lacht Philippe.

Volledig scherm © Inneke Gebreurs / Vleesmeester Brewery

“Waarom Zieke Geest? We wilden al langer iets doen met die naam, ik vind het wel goed passen voor een tripel waar ik zelf ook aan heb meegewerkt. Mensen met een zieke geest in een gezond lichaam, daar hou ik wel van”, heeft Philippe het dan stiekem ook over zichzelf.

Fier

Zieke Geest is een Belgische tripel van 8% met uitsluitende Belgische hoppen. “Ik moet dat natuurlijk zeggen, maar het bier smaakt fantastisch, ik ben er echt fier op”, zegt Philippe eerlijk. “Sommigen vergelijken het met Westmalle maar deze tripel is zachter en drinkt gemakkelijker. Hij heeft ook een ietwat hoppige, bittere afdronk. Dat vind ik leuk, dat is weer die typische touch van Vleesmeester Brewery.”

Meer info via vleesmeesterbrewery.be.