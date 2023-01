Organiseer jij straks groot feest op Gemeenteplein? “We willen terug een levendig centrum”

Kontich Vroedvrou­wen openen eerste geboorte­huis in ruime regio: “Bevallen in alle rust en met alle mogelijke zorgen”

Wie liever niet in het ziekenhuis wil bevallen en ook geen thuisgeboorte ziet zitten, kan sinds kort terecht in de GeboorteCOCON. Dat is een nieuw initiatief van de Geboortepraktijk in Kontich dat je laat bevallen in alle rust en met alle faciliteiten die je nodig hebt. Het is pas het zevende geboortehuis in Vlaanderen, maar de eerste reacties zijn bijzonder lovend. “Iemand schreef in ons gastenboek dat het beter is dan in een vijfsterrenhotel.”

15:07