Ook honden gaan in Edegem op jacht naar ‘paaseitjes’

“Zelfgebakken volgens mijn eigen geheime recept”, knipoogt Lana. “Omdat ik niet zeker wist hoeveel honden er zouden opdagen, heb ik gisteren (zaterdag, red.) nog een extra voorraad gemaakt. In totaal heb ik 240 koekjes en nog een 30-tal donuts voorzien. Zeker geen overbodige luxe, want er zijn op drie uur tijd al een 40-tal hondjes langsgekomen.”

Hondenrestaurant

Lana zet zich al langer in om honden te vertroetelen. Zo is ze de drijvende kracht achter het hondenrestaurant Secret by Bentley, waarmee ze onder meer neerstreek in het Grand Bazaar Shopping Center aan de Groenplaats in Antwerpen. Daarnaast lanceerde ze twee jaar geleden een kookboek met recepten en gerechten specifiek voor honden.