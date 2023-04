Olfa Drie Eiken krijgt 12.000 euro van provincie voor aanleg ‘groene oase’

Waar komen mysterieu­ze koptele­foons op standbeel­den vandaan? Na Leuven nu ook gespot in Antwerpen

Na het standbeeld van Fiere Margriet in het centrum van Leuven duiken er plots ook in het hartje van Antwerpen historische figuren op met kleurrijke koptelefoons. Zo kregen onder andere De Buildrager aan het Stadhuis en De Torenbouwers aan de kathedraal fluo attributen om de oren. De stad liet ze intussen verwijderen. Het is momenteel niet duidelijk welke boodschap er achter de actie zit of wie er verantwoordelijk voor is.