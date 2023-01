Nieuwe kinderopvang in Zwaluwnest: “Daar is grote vraag naar”

Nood

“Uit de cijfers van Kind en Gezin en het Agentschap Opgroeien blijkt dat er in Edegem nood is aan bijkomende plaatsen voor kinderopvang. De cijfers toonden dat er in het derde kwartaal van 2021, 726 kinderen tussen nul en drie jaar in Edegem woonden. Dit terwijl er slechts 326 opvangplaatsen zijn ofwel 44,90 plaatsen per 100 kinderen”, zegt Albert Follens (N-VA), schepen voor gezin en kind. “Uit de verdeling per klasse inkomenstarief blijkt dat 33% van de ouders meer dan 20 euro per opvangdag betalen. Er is dus ook een duidelijke nood aan inkomensgerelateerde opvangplaatsen.”