Nieuwe expo van licht, schaduw en natuurlijke materialen in Fort 5

Skinny jeans en geruite Vans-pantoffels: nostalgi­sche Emo Night in Antwerpen

Treurig door je gekleurde bles naar een meer staren met de meligste songs van My Chemical Romance en Panic! At The Disco op je Creative Zen-mp3-speler, uitgedost in pekzwarte skinny jeans en Vans-sloefen met schaakbord-patroon. Welkom in het emo-tijdperk van de nillies. Lang genoeg geleden om er een nostalgisch feest van te maken, zo blijkt bij de Antwerpse muziektempel Trix. “Het was géén fase, mama.”

11:17