Nieuwe begroting in Edegem: extra investeringen en minder personenbelasting maar duurdere dienstverlening

EDEGEMHet aangepast meerjarenplan in Edegem is nu ook goedgekeurd op de gemeenteraad. Het N-VA-bestuur klopt zichzelf op de borst dat het ondanks de crisis alsnog drie miljoen euro extra zal investeren zonder schuldopbouw én dat het de personenbelasting laat dalen van 6,8 naar 6,6%. Maar bij de oppositie klinkt het vooral dat de dienstverlening veel duurder is geworden in Edegem, tot wel acht keer zo duur. “Zoals de parabel van de beenhouwer, zijn worsten zogezegd goedkoper geworden maar het pakje is plots maar half gevuld.”

Net zoals elders wordt ook Edegem geconfronteerd met hoge energie- en materiaalkosten en stijgende personeelskosten. “De actualisatie van het budget in die omstandigheden was geen eenvoudige oefening”, benadrukt schepen voor financiën Albert Follens (N-VA). “Toch slagen we er in om zonder extra schuldopbouw nog drie miljoen euro extra te investeren waardoor we de komende drie jaar achttien miljoen euro zullen investeren in Edegem.”

Waar investeren?

Dat geld gaat vooral naar wegenwerken en nieuwe voetpaden (4,6 miljoen euro), de renovatie van de gebouwen van Fort 5 (2,7 miljoen) en de nieuwe parking van Hof Ter Linden (1,5 miljoen). De Doornstraat, Hovestraat, Kerkplein en Sterrenlaan zijn de voornaamste wegen die aangepakt zullen worden. In negen Edegemse straten worden de voetpaden vernieuwd. Ook gaat er bijna een half miljoen naar de renovatie van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek en nog eens bijna een half miljoen naar energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen.

Schepen voor financiën, Albert Follens (N-VA).

“Taxshift”

Daar stopt de goednieuwsshow voor de Edegemnaar, want de dienstverlening zal duurder worden. “Er was een sterk onevenwicht tussen onze tarieven en de reële kostprijs”, heeft burgemeester Koen Metsu (N-VA) daarover te zeggen. “Daarom voeren we meer billijke tarieven in. Het extra geld dat de gemeente hierdoor genereert, wordt wel aan de burger teruggegeven via een personenbelastingverlaging van 6,8 naar 6,6%.”

‘Billijk’ is niet het woord dat de verenigde oppositie gebruikt. Cd&v herhaalt dat ze deze ‘taxshift’ - duurdere dienstverlening in ruil voor minder belastingen - een asociale maatregel is. “Het beleid van N-VA komt enkel ten goede van de rijkste inwoners en laat de minderbedeelden in onze gemeente in de kou staan”, aldus fractieleider Bart Breugelmans (cd&v).

Het nieuw gemeentehuis.

Ook Groen vindt dat de aanpassing van de meerjarenplanning geen “sociaal gelaat” heeft. “N-VA verhoogt de kostprijs van kerndienstverlening met 20% en in sommige gevallen zelfs 735% (!). Een ongeziene prijsstijging die vooral jonge gezinnen treft en inwoners die het financieel moeilijk hebben”, benadrukt fractieleider Sien Pillot (Groen).

“Parabel van de worsten”

Peter Verstraeten van Open Vld doet er nog een schepje bovenop en spreekt van “boerenbedrog”. “N-VA presteert het zichzelf op de borst te kloppen met een belastingverlaging maar intussen wel alle dienstverlening af te schaffen. Kunstencentrum Huis Hellemans, evenementenruimte Hangar 27, de lokale opvang voor asielzoekers (LOI), de gemeentelijke uitleendienst, festival Rock@Edegem, het recyclagepark, onderhouds-, poets- en groendiensten… allemaal uitbesteed met als gevolg dat de vuilbakken over lopen, de voetpaden er abominabel bij liggen, het onkruid welig tiert en pleinen en grasperken er slordig bijliggen.”

“Het is de parabel van de worsten en de slager”, besluit Verstraeten. “De slager doet zijn klant geloven dat zijn worsten goedkoper zijn geworden, maar intussen is het pakje worsten maar half gevuld. Dan zijn de worsten dus veel duurder geworden.”

