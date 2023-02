Nieuwe ademtest van UZA spoort stoflong sneller op

Frituur in brand gestoken: opnieuw link naar het drugsmili­eu

In een frituur aan de Kioskplaats in Hoboken is woensdagnacht brand gesticht. Alles wijst op een nieuwe aanslag in het drugsmilieu. Het frituur is eigendom van Maati K., die tot de entourage van de pas gearresteerde drugscrimineel Abdelilah El M. “Black” wordt gerekend.