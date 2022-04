Nationaal hockeyteam van Pakistan krijgt tennisles van ex-prof in Edegem

MORTSEL Jong leven! Opníeuw vier slechtvalk­kui­kens bij Ag­fa-Ge­vaert

Het broedseizoen van het koppel slechtvalken dat al jaren in Mortsel huist, is weer van een leien dakje verlopen. Begin dit jaar werden moe en va slechtvalk opnieuw gesignaleerd en een kleine maand later werd het al erg romantisch tussen beide. In maart kwamen daar vier eitjes van, die intussen zijn uitgekomen. De vier nieuwe jongen zullen in juni al zelf de wijde wereld in trekken.

15 april