Momblogger Céline (30) wanhopig op zoek naar geel knuffelkonijn van zoon Scott (bijna 2): “Zijn grootste troost tijdens de chemokuur”

EdegemEind augustus voelden Céline Verschueren en Jo Somers uit Edegem de grond even onder hun voeten wegzakken. Bij hun jongste zoontje Scott werd een hersentumor vastgesteld die niet te opereren valt. De dappere peuter ondergaat een chemokuur, op voorwaarde dat zijn geel -maar heel versleten- knuffelkonijn niet van zijn zijde wijkt. In een virale Facebookpost roept de momblogger Vlaanderen op om een exact kopie van de knuffel te vinden: “Het laatste wat we willen is compassie, maar we vragen iedereen om eens diep in de knuffelmand te graven.”

Sommige dingen zijn onvervangbaar. Zij het de liefde van een moeder, de bolognesesaus van die authentieke bistro om de hoek of dat ene aandenken van je eerste vakantielief. Voor kleine Scott, wiens leven zich momenteel tussen ziekenhuismuren afspeelt, is dat zijn gele knuffelkonijn van de ... Carrefour: “Enkele jaren geleden kocht ik twee knuffels tijdens de paasperiode in onze buurtwinkel in Edegem”, herinnert mama Céline zich levendig. “Een groene en een gele, voor maar zes euro t ‘stuk! We moesten er natuurlijk wel twee kopen, elke mama met meer dan één kind snapt dat wel”, lacht de kinderverzorgster.

Aanvankelijk was oudste zoon Bill (nu 7) zot van zijn konijn. De tweede in de rij James (nu 4) keek er niet echt naar om, en uiteindelijk belandden de konijnen in de knuffelmand. Pas toen Scott op de wereld kwam zagen de knuffels weer het daglicht. “Scott is al sinds baby zeer gehecht aan een doekje, maar sinds zijn diagnose is hij vooral onafscheidelijk met het gele konijn geworden.” Overal reist zijn knuffeltje mee naartoe. Naar het ziekenhuis, de grootouders en zelfs aan tafel geeft Scott zijn vriend te eten alsof het een volwaardig familielid is. “Het is misschien ‘maar een knuffel’, daar ben ik me van bewust. Maar voor Scott is het een steun en toeverlaat in deze moeilijke periode.”

Mislukte operatie

Eind augustus luidde de start van deze moeilijke periode: er werd een hersentumor bij de goedlachse peuter vastgesteld: “Dan staat de wereld op z’n kop en is het alleen maar chaos in je hoofd”, weet Céline. “In september is zijn eerste chemokuur gestart. De tumor zit aan de hersenstam, wat een operatie bemoeilijkt. Scotts zenuwen waren toen al volgroeid en dus was er een groter risico op verlamming. Tijdens de operatie is het niet gelukt om een deel van de tumor te verwijderen, waardoor de artsen voor chemo opteerden.”

Tussen de pakkende getuigenis door klinkt Célines stem meermaals hoopvol: “Scott doet het heel goed. Hij is sterk. Eind januari moeten we naar het ziekenhuis voor een scan, we hopen natuurlijk voor het beste. En in tussentijd vormen mijn man en ik een sterk team. Ik ben de chaotische kip zonder kop en hij is de ratio met beide voeten op de grond. Een goed geolied front, noem ik ons wel eens. Bill en James doen het ook geweldig, want ook voor hen is de situatie niet gemakkelijk.”

Céline nam even pauze van haar job als kinderverzorgster om voltijds voor haar zoons klaar te staan. Tussen de was en de plas door viel er haar iets op: het gele knuffelkonijn is erg versleten. “Ik heb heel Google afgeschuimd om een kopie te vinden, maar volgens de leverancier NicoToys bestaan ze niet meer. Ook Carrefour kon me niet verder helpen. De knuffels zijn van zo’n slechte kwaliteit dat ze niet in het wasmachine kunnen.”

In de hoop om ergens dezelfde knuffel te vinden richtte de momblogger zich naar haar Facebook-netwerk met een oproep. Deze werd al meer dan 1000 keer gedeeld: “Via Linde Merckpoel (VRT-gezicht en vlogster, red.), die het ook deelde, hebben we er al eentje kunnen vinden! Maar we willen gerust zijn en een reserveknuffel klaar hebben staan. Nu vragen we aan de rest van Vlaanderen om eens goed in de knuffelmand te graven, op zoek naar het ene gele knuffelkonijn van de Carrefour.”

Wie de specifieke knuffel heeft liggen en ze graag aan Scott wil afstaan, kan contact opnemen met Céline via haar Instagrampagina ‘celinemomofboys’.

Volledig scherm Wie o wie heeft een kopie van dit knuffelkonijn op overschot? © Tessa Kraan