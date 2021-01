Meer dan zeshonderd leerlingen en personeelsleden getest in Edegemse school uit vrees voor uitbraak Britse variant: “Hopelijk zijn we er op tijd bij”

EDEGEMVijfhonderdvijftig leerlingen en nog eens meer dan vijftig personeelsleden van basisschool OLFA Elsdonk in Edegem kregen maandagnamiddag een wisser in de neus. Gevreesd wordt dat de meer besmettelijke Britse variant van het virus woedt in de school. Dinsdag komt het Sint-Jozefinstituut in Kontich aan de beurt. Ondertussen blijven alle scholieren, personeelsleden én hun gezinnen - duizenden mensen in Edegem en Kontich - in quarantaine.

“Een paar uurtjes”, meer had het personeel van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) om de spreekwoordelijke hoek maandag niet nodig volgens directrice Vanessa Cuyvers van OLFA Elsdonk. Alle vijfhonderdvijftig lagere schoolkinderen en tientallen personeelsleden werden getest. Zondagavond kwam namelijk aan het licht dat een ouder van een leerling op de school de Britse, meer besmettelijke variant van het coronavirus, had meegebracht uit het buitenland. De nodige testen werden gedaan in het gezin, maar het kind zou toch naar school zijn gestuurd in afwachting van de tweede test. Intussen testte ook een tweede leerling van de school positief op de Britse variant. De directie van de school doet geen uitspraken over de bron van de besmetting. “Wij beschermen de privacy van onze kinderen en hun families”, benadrukt Cuyvers.

Directrice Vanessa Cuyvers (hier rechts) ontvangt de kinderen en hun ouders.

Wachttijden beperken

Het UZA installeerde deze voormiddag in recordtempo een testcentrum in de school. “Alles verloopt zo veilig mogelijk”, zegt de directrice. “Met plexiglas aan de inschrijfbureaus, eenrichtingsverkeer afgezet met hekken en een verschillende in- en uitgang. De kinderen werden uitgenodigd op verschillende tijdslots van een kwartier om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken.”

Slechts twee ouders brachten hun leerlingen naar school vanochtend. “We hebben hen de situatie uitgelegd en hebben hen terug naar huis moeten sturen. De andere 548 gezinnen hebben we nog goed kunnen bereiken zondagavond. Gelukkig is er veel begrip bij de ouders.”

Er ontstond een lange wachtrij buiten de school.

Burgemeester in quarantaine

“Voorlopig zijn er nog niet meer dan die twee besmettingen vastgesteld op de school”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA), die momenteel ook in quarantaine zit omdat zijn twee kinderen van zes en tien jaar op Elsdonk zitten. “Ook in de controletoren is het aantal besmettingen in onze gemeente voorlopig niet opvallend gestegen. Maar die cijfers gaan de komende week niet dalen, vrees ik. Hopelijk zijn we er op tijd bij. We testen alle leerlingen en de personeelsleden van de school. Gezinsleden die verplicht in quarantaine zitten, kunnen zich laten testen als ze zich ziek voelen of symptomen hebben. Gaan we extra controleren op het uitzitten van de quarantaine? We sensibiliseren extra en stellen de regels nog eens heel duidelijk. Maar het is niet zo dat de politie deur aan deur gaat aanbellen.”

Sport- en verenigingsleven stopgezet

Ook voor het verenigingsleven - dat enkel nog in leven was voor kinderen tot twaalf jaar - heeft de mogelijke uitbraak gevolgen. Royal Victory Hockey Club besliste zondag op eigen houtje al om alle activiteiten voor een week stop te zetten en ook de voetbalclubs Ik Dien en OLVE sloten toen ook al de deuren. Maandagochtend besliste het gemeentebestuur dan om alle jeugdverenigingen, sportclubs en academielessen voor een week stop te zetten.

Dinsdag zet het UZA het testcentrum op in de secundaire school Sint-Jozef in Kontich. Het instituut is gesloten omdat een van de leerkrachten kinderen heeft op Elsdonk in Edegem. De leerkracht testte intussen ook positief en is dus de derde bevestigde besmetting op beide scholen. De testresultaten van beide scholen worden dinsdagavond in kaart gebracht en voorgelegd op het lokaal crisisoverleg.

