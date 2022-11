Meer dan een uur file op E19 richting Brussel door ongeval ter hoogte van UZA in Edegem: slechts één rijstrook beschikbaar

Op de E19 is een ongeval gebeurd ter hoogte van UZA in Edegem. Richting Brussel is slechts één rijstrook beschikbaar. Er staat een file van meer dan een uur. Ook op de Antwerpse Ring richting Gent is hierdoor stevige hinder. Het is aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer vanuit Antwerpen richting Brussel en Mechelen aan om te rijden via de A12.