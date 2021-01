Meer dan 2.000 leerlingen en leerkrachten van scholen in Kontich en Edegem in quarantaine na besmetting met Britse variant: ook burgemeester Edegem in quarantaine

Kontich/EdegemDe kleuter- en lagereschool OLFA in Edegem én het secundair Sint-Jozef in Kontich gaan met onmiddellijke ingang toe. Meer dan 2.000 leerlingen en leerkrachten moeten onmiddellijk in quarantaine. Ook hun familie moet hetzelfde ondergaan. Maandag en dinsdag zal het UZA met een testcentrum naar de scholen komen om iedereen te testen. Burgemeester Koen Metsu van Edegem moet zelf in quarantaine want zijn twee kinderen lopen school in Edegem.

Het zijn twee leerlingen van het OLFA in Edegem die besmet zijn geraakt met de Britse variant van het coronavirus. Die is uiterst besmettelijk en daarom wordt geen enkel risico genomen. Vanaf maandag 18 januari gaan alle leerlingen, leerkrachten en personeel van de secundaire school St.-Jozef voor minstens één week in quarantaine. Het gaat om ongeveer 1.450 leerlingen en nog eens 250 leerkrachten in Sint-Jozef in Kontich en om 540 leerlingen en personeelsleden in Edegem. Ook hun gezinsleden moeten in quarantaine. Alles samen gaat het dus ruim geschat om meer dan 5.000 personen. De besmetting zou opgedoken zijn bij twee leerlingen in Edegem, maar omdat een van de ouders lesgeeft in Kontich is ook die school betrokken.

Onderzoek

“Afgelopen dagen werd, na uitgebreid onderzoek door ELZ ZORA, de CLB-artsen en het Agentschap zorg en gezondheid, vastgesteld dat de Britse variant van het Coronavirus opgedoken is in de middelbare school St. Jozef in Kontich. Hierdoor is het noodzakelijk uitgebreide preventieve maatregelen te treffen”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “De Britse variant van covid-19 is wel besmettelijker, maar men zou er niet zieker van worden. Deze preventieve maatregelen zijn volgens de medische discipline nodig. Er is geen reden tot ongerustheid, maar alle betrokken personen moeten wel in quarantaine gaan. De quarantaine geldt zowel voor de leerlingen, de leerkrachten en het personeel als voor de personen die tot hun gezinnen behoren. Dat wil dus zeggen broers, zussen, echtgenoten, ouders. Dat zal inderdaad om duizenden mensen gaan, maar we willen niets over het hoofd zien. De quarantaineperiode gaat in op 18 januari en duurt zeker al 1 week. Afhankelijk van de testresultaten, kan dit mogelijk nog verlengd worden. Het zijn verregaande maatregelen maar net nu de eindstreep in zicht is met de vaccins willen we geen enkel risico lopen.”

Testen

Om zo snel mogelijk de situatie in kaart te brengen, zullen vanaf dinsdag 19 januari alle 1.450 leerlingen en een 250 tal leerkrachten en personeelsleden getest worden door een mobiel testteam van het UZA dat ter plaatse komt in de school. Hetzelfde gebeurt voor de meer dan 600 leerlingen en leerkrachten in OLFA in Edegem. Het grootste deel van de testresultaten zullen op dinsdagavond of woensdag reeds gekend zijn. Mogelijk volgt nadien nog een tweede test na enkele dagen. “Ikzelf behoor ook tot diegenen die in quarantaine zal moeten”, zegt burgemeester Koen Metsu van Edegem. “Mijn twee kinderen lopen daar ook school. Maar we willen geen enkel risico lopen.”

Volledig scherm Koen Metsu, burgemeester van Eedegem. © Photo News