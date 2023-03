Masereelfonds houdt kaasbuffet bij kaarslicht tijdens Earth Hour

Ongeval op kruispunt Doorn­straat met Drie Eiken­straat in Edegem

Op het kruispunt van de Doornstraat met de Drie Eikenstraat in Edegem is vanmorgen een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Een Mercedes is achteraan in de vrachtwagen gereden. Een persoon is naar het ziekenhuis afgevoerd.