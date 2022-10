Make-up op maat op kankerafdeling: “Vrouwen die zich mooi voelen, voelen zich ook fysiek beter”

“Ik heb mijn hele leven lang al ervaring op de afdeling oncologie”, zegt Stéphanie. “Mijn mama is ziek geworden toen ik pas dertien jaar oud was. Ze heeft twintig jaar lang kanker gehad. Mijn mama was een erg trotse vrouw. Wat me altijd is bij gebleven is dat ze het vervelend vond dat de ziekte haar ook nog eens zogezegd ‘lelijk’ maakte. Daarom vind ik het belangrijk mensen die getroffen worden door de ziekte, zich goed te laten voelen.”