Lokale kunstenares Claudia Baertsoen stelt tot eind augustus tentoon in gemeentehuis Edegem

24-jarige dj uit Edegem staat op main stage op slotdag van Tomorrow­land: “Dit had ik nooit durven dromen”

Elektronische dansmuziek is al wat de klok slaat op Tomorrowland in Boom en Rumst. Op het dancefestival is ook plaats voor het wat hardere genre van drum-‘n-bass. Zo mag Axel Demarbaix (24) uit Edegem, beter bekend onder zijn artiestennaam ‘Andromedik’, zondag vanop het hoofdpodium zijn grootste hits en vetste remixes afvuren op de festivalgangers. “Hopelijk heeft het publiek nog voldoende energie op de laatste dag, want ik ga er een lap op geven”, vertelt de deejay laaiend enthousiast.