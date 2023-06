Lior Refaelov en burgemeester Koen Metsu spelen nieuwe padelvelden David Lloyd in

Sportclub David Lloyd in Edegem nam zopas twee gloednieuwe padelvelden en een omgebouwde fitnessruimte in gebruik. Dinsdagavond speelden niemand minder dan ex-Gouden Schoen Lior Refaelov en Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) de nieuwe infrastructuur officieel in.